نشر موازنة 2019 بجريدة الوقائع العراقية

2019/02/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخاص بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لعام 2019

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