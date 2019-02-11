مسجدي: خطط تشويه العلاقات بين ايران والعراق فشلت

2019/02/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، الاثنين، أتن العلاقات بين ايران والعراق اكتسبت زخما في جميع المجالات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن خطط تشويه العلاقات بين بغداد وطهران فشلت.ونقلت وكالة ارنا الناطقة بالانكليزية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن مسجدي قوله إن “العلاقات الايرانية العراقية في الوقت الحالي تسير على […]

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