ساري يقترب من مغادرة تشيلسي وزولا المرشح الأبرز لخلافته

2019/02/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتركشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي سيرحل عن تدريب البلوز في أقرب وقت ممكن.جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدرب لن يستمر كثيرًا في منصبه كمدير فني للفريق خاصة بعد تصريحاته ضد مالك النادي.

وذكرت الصحيفة أن جيانفرانكو زولا المدرب المساعد الحالي في جاهز ماوريزيو ساري سيكون مديرًا فنيًا مؤقتًا في الفترة المقبلة لحين إيجاد بديل.

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وأكدت الصحيفة أن الإدارة تدرس البدلاء بالفعل خلال الوقت الحالي، ويأتي على رأسهم دييجو سيميوني المدير الفني لأتيلتيكو مدريد وفرانك لامبارد أسطورة البلوز المعتزل ومدرب فريق ديربي كاونتي.

وكان فريق تشيلسي قد تعرض لهزيمة مذلة بالأمس الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بست أهداف مقابل لا شيء.

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جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تراجع بالأمس للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة متساويًا مع أرسنال وأقل من مانشستر يونايتد بنقطة وحيدة.





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