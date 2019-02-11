2019/02/11 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي نفط الوسط وجهت الدعوة لفريق نينوى على مأدبة عشاء في مدينة النجف الاشرف

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