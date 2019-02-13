الحكيم يدين استهداف الحرس الثوري ويواسي القيادة الإيرانية

2019/02/13 | 22:08

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بغداد اليوم _ بغداد

أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، استهداف الحرس الثوري الإيراني، فيما تق...





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