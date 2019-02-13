مركز متخصص يرد على “نفي المفوضية”: لدينا شهادات عن “ابتزاز جنسي” في المخيمات

2019/02/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –ناس رد مركز حقوقي متخصص الأربعاء، على نفي مفوضية حقوق الإنسان بشأن تعرض “نساء عوائل داعش” لعمليات ابتزاز جنسي من قبل منتسبين في القوات الأمنية، مقابل الحصول على مساعدات غذائية تقدمها منظمات محلية ودولية لقاطني المخيمات في قضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك.وقال مدير اعلام مركز النماء مروان حبيب في حديث لموقع […]

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