صور: العشرات من مسيحيي كركوك يتظاهرون أمام كنيسة

2019/02/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تظاهر العشرات من أبناء المكوّن المسيحي وسط مدينة كركوك، الاربعاء، احتجاجاً على “الغبن الذي مسهم في التعيينات”.وقال مراسل “ناس” اليوم (13 شباط 2019) ان “العشرات تظاهروا، مساء اليوم، داخل كنيسة (كاتدرائية القلب الاقدس) وسط كركوك، احتجاجا على الغبن الذي مس المكون المسيحي في التعيينات”.وتظاهر عدد من شباب كركوك، في وقت سابق، […]

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