2019/02/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ وزير المالية: بغداد كانت وستبقى دوماً مناراً للثقافة والادب والفكر

13/02/2019 21:48:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الكردي فؤاد حسين،اليوم الاربعاء، ان بغداد كانت وستبقى دوماً منار للثقافة والادب والفكر.

جاء ذلك خلال زيارته برفقة وزير التجارة محمد العاني ورئيس اتحاد الناشرين، اليوم الأربعاء، معرض بغداد الدولي للكتاب.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" نائب رئيس الوزراء اشار الى سعادته وسروره برؤية الاقبال الكبير من قبل العوائل والشباب المثقف على زيارة المعرض والكم الكبير من دور النشر من دول مختلفة".

واضاف الى ان" بغداد كانت وستبقى دوماً منار للثقافة والادب والفكر"، مبينا ان" المواطن العراقي مازال قريبا من الكتاب ويبحث دوما عن المعرفة والثقافة".

وتابع البيان ان" فؤاد حسن التقى اثناء تجواله في اروقة المعرض بالعديد من الشخصيات الادبية والثقافية والاعلامية ورابطة المصارف العراقية الخاصة".

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