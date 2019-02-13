“النور نيوز” ينشر نتائج الامتحان التمهيدي الابتدائي لتربية كربلاء

2019/02/13 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التربية نتائج طلبة التمهيدي

الابتدائي لتربية كربلاء للعام الدراسي (2018-2019) .

وتنشر “النور نيوز” رابط النتائج ..



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