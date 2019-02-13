2019/02/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، على ضرورة زيادة انتاج الطاقة

الكهربائية واستقرارها خلال الصيف المقبل.

وذكر

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “لجنة الطاقة الوزارية، عقدت جلستها العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء،

عادل عبدالمهدي، وعرضت وزارة الكهرباء استعداداتها لموسم الصيف المقبل، والاطلاع على

نتائج زيارة فريق العمل لأطراف بغداد، الى جانب بقية الفقرات في جدول الأعمال، وحضر

الاجتماع السادة وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين

والخبراء”.

وتابع

ان “عبد المهدي استمع الى شرح مفصل من المسؤولين المباشرين عن عمل محطات الانتاج

والتوزيع والقدرات التوليدية والاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطات المتوقفة وخطط الصيانة

والإدامة”.





وشدد

رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان على “ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرارها

خلال الصيف المقبل وإيفاء الوزارة بتعهداتها بتحسين المنظومة الكهربائية، ووجه سيادته

بدراسة عروض دعم الطاقة الكهربائية والوقود والمياه المقدمة من عدد من الدول والشركات

العالمية، واوعز سيادته بتقديم جميع التسهيلات والتمويل اللازم لمشاريع زيادة انتاج

الطاقة الكهربائية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد ضرورة زيادة انتاج الكهرباء واستقرارها خلال الصيف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد ضرورة زيادة انتاج الكهرباء واستقرارها خلال الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).