عبدالمهدي يعقد إجتماعاً مع لجنة الطاقة الوزارية ويشدد على زيادة انتاج الكهرباء في الصيف المقبل

2019/02/13 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، على ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرارها الصيف المقبل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "لجنة الطاقة الوزارية عقدت، اليوم، جلستها العاشرة برئاسة عبدالمهدي"، مبينا أن وزارة الكهرباء عرضت استعداداتها لموسم الصيف المقبل، والاطلاع على نتائج زيارة فريق العمل لأطراف بغداد، الى جانب بقية الفقرات في جدول الأعمال".وأضاف البيان "أن عبدالمهدي استمع الى شرح مفصل من المسؤولين المباشرين عن عمل محطات الانتاج والتوزيع والقدرات التوليدية والاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطات المتوقفة وخطط الصيانة والإدامة". وشدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرارها خلال الصيف المقبل وإيفاء الوزارة بتعهداتها بتحسين المنظومة الكهربائية". وأردف البيان، بأنه "وجه بدراسة عروض دعم الطاقة الكهربائية والوقود والمياه المقدمة من عدد من الدول والشركات العالمية، واوعز بتقديم جميع التسهيلات والتمويل اللازم لمشاريع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية".

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