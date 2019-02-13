لأوّل مرّة قرية السلامية تشهد إحتفالا بعيد الحب ورسائل سلام بمشاركة شنكال والحمدانية والموصل

2019/02/13 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “إحبّك لأنّك إنسان ” وضمن مبادرات الشباب المجتمعية وتهيئة للإحتفالات بعيد الحب ، قام مجموعة من الشباب المتطوعين من فريق “دحق دنحكي” بإقامة مأدبة غداء لمكونات قرية السلامية التابعة لناحية النمرود .بدأت هذه الإحتفالية بقدوم نشطاء من مناطق مختلفة من إيزيديين ومسيحيين ومسلمين إلى قرية السلامية في […]

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