ديالى.. مقتل رجل طعنا بالسكاكين في خانقين

2019/02/13 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى،اليوم الاربعاء،بمقتل رجل طعنا بالسكاكين في خانقين.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" رجلا قتل طعنا بسكين في

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