2019/02/13 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على شخص يدّعي الانتماء لجهاز الامن الوطني

العراقامن

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على شخص يدّعي الانتماء لجهاز الامن الوطني

الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:49

صورة إرشيفية

ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على شخص يدّعي الانتماء لجهاز الامن الوطني وسط بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته "الغدير"، إن "معلومات تفيد بوجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الامن الوطني وردت الينا، وبعد تدقيق المعلومات شرعت قوة من الفرقة الأولى اللواء الثالث الفوج الثاني شرطة اتحادية وتم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وبالزي العسكري في منطقة الكرادة وسط بغداد".واضافت، انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصه اصوليا".انتهى...س ح

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على شخص يدّعي الانتماء لجهاز الامن الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على شخص يدّعي الانتماء لجهاز الامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).