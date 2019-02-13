الخارجية الأمريكية للغد: سنكشف عن خطتنا للسلام في الوقت المناسب

2019/02/13 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ناثان تك المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، سيناقش القضية الفلسطينة والشأن الإيراني وأيضا قضيتي اليمن وسوريا والأزمات الإنسانية في المنطقة.



مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستكشف عن تفاصيل خطة واشنطن للسلام في الوقت المناسب.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن وإدارة الرئيس ترامب ملتزمة بإيجاد حل سلمي وتفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشار إلى وجود ممثلين عن البيت الأبيض في المؤتمر مختصان بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي.



مؤكدا “أمريكا لا تستطيع فرض أي حل على الطرفين”.

وتستضيف العاصمة البولندية مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي بدعوة أمريكية ويشارك فيه 60 دولة لمناقشة سبل التصدي لتدخلات إيران في المنطقة وقضايا أخرى تتعلق بالشرق الأوسط..

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