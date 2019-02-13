تعادلات سلبية للرجاء والنجم الساحلي وخسارة الهلال بكأس الاتحاد الأفريقي

2019/02/13 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الرجاء البيضاوي حامل اللقب البحث عن أول فوز في دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدما فرض عليه ضيفه أوتوهو الكونجولي التعادل بدون أهداف في الرباط، اليوم الأربعاء.

وحصل النجم الساحلي التونسي، الفائز باللقب مرتين، على أول نقطة في المجموعة الثانية بتعادله بدون أهداف مع مستضيفه ساليتاس ممثل بوركينا فاسو.

وفرط الهلال السوداني في تقدمه المبكر عن طريق وليد بخيت ليخسر 2-1 خارج ملعبه أمام نكانا الزامبي لتتساوى الفرق الأربعة في المجموعة الثالثة في رصيد ثلاث نقاط عقب فوز أشانتي كوتوكو الغاني على زيسكو يونايتد ممثل زامبيا الآخر.

وانتظر الرجاء ربع ساعة ليهدد مرمى الفريق الزائر لأول مرة بعد مجهود فردي من زكريا حدراف في اليسار لكن تسديدته تصدى لها الحارس مونجوندزا نجوبو الذي تدخل مجددا في الدقيقة 28 ليبعد محاولة محمود بنحليب من داخل المنطقة.

واستمر لاعبو الفريق المغربي في إضاعة الفرص، وسدد المهاجم محسن ياجور فوق العارضة مباشرة وهو في وضع جيد للتسجيل قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

واستمر تفوق الرجاء مع اشتراك البديلين عبد الإله الحافيظي وسفيان رحيمي في الشوط الثاني، وأبعد نجوبو مرة أخرى تسديدة من المدافع الكاميروني فابريس نجا، وسدد لاعب الوسط السنغالي إبراهيما نياسي مباشرة باتجاه حارس أوتوهو في الدقيقة 74.

وكاد أوتوهو أن ينتزع النقاط الثلاث في الدقيقة 84 لكن أنس الزنيتي حارس الرجاء تصدى لضربة رأس من ماندالا كونتي.

وحاصر الرجاء ضيفه في اللحظات الأخيرة واقترب البديل الحافيظي من التسجيل لكنه سدد خارج المرمى من وضع جيد بعد تبادل للكرة مع حدراف.

وبهذه النتيجة بقيت المجموعة الأولى بلا أي انتصار قبل مواجهة مغربية خالصة بين حسنية أغادير ونهضة بركان في وقت لاحق اليوم.



ويملك كل من الرجاء وأوتوهو نقطتين مقابل نقطة لأغادير وبركان.

وفي استاد الرابع من أغسطس في واجادوجو، أتيحت للنجم الساحلي فرصة مبكرة لافتتاح التسجيل لكن مهاجمه الجزائري كريم العريفي فشل في وضع الكرة في المرمى الخالي في الدقيقة العاشرة.

وسيطر ساليتاس على اللعب بعد ذلك لكن النجم الساحلي صمد ليضع كل فريق أول نقطة في رصيده بالمجموعة الثانية.



ويلتقي الصفاقسي التونسي، الذي هزم منافسه المحلي في المباراة السابقة، مع إينوجو رينجرز النيجيري في وقت لاحق اليوم الأربعاء ورصيد كل منهما ثلاث نقاط.

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