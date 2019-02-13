جوجل تعتزم استثمار 13مليار دولار في مراكز جديدة بالولايات المتحدة

2019/02/13 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعتزم شركة "جوجل" استثمار 13 مليار دولار خلال العام الجاري لبناء مراكز بيانات ومكاتب جديدة وإلى جانب توسيع العديد من المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وقال "ساندر بيتشاي" الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن "جوجل" تخطط لافتتاح مراكز بيانات جديدة في ولايات "نيفادا، وأوهايو، وتكساس، ونبراسكا"، وهي المرة الأولى التي ستتاح فيها للشركة مواقع بنية تحتية في تلك الولايات.





وأضاف البيان أن الشركة ستعمل على مضاعفة قوتها العاملة في ولاية "فرجينيا"، مع إنشاء مع مكتب جديد ومساحة أكبر لمراكز البيانات، إلى جانب توسيع موقعها في نيويورك.





وتابع "بيتشاي" أن خطط الشركة ستخلق على الأرجح عشرات الآلاف من الوظائف في ولايات "نبراسكا ونيفادا وأوهايو وتكساس وفيرجينيا" ، وكذلك في ولايتي "أوكلاهوما، وساوث كارولينا"، حيث تقوم بتوسيع مراكز البيانات الحالية هناك.





وبهذه الخطط تبدي "جوجل" رغبتها في زيادة الاستثمارات، بعد أن تضاعف الإنفاق الرأسمالي إلى 25.46 مليار دولار في العام الماضي.





وتعمل "جوجل" على إنشاء مراكز للبيانات لتعزيز وحدة الحوسبة السحابية لديها في الوقت الذي تحاول فيه مواكبة نظيرتها في أمازون ومايكروسوفت.





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