ماء ذي قار تستانف ضخ المياه بعد اعمال صيانة استغرقت 14 ساعة

2019/02/13 | 22:34

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار اليوم استئناف ضخ المياه عبر مشروع ماء الناصرية رقم 1 بعد نحو 14 ساعة من الانقطاع لاغراض الصيانة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة ماء ذي قار اليوم استئناف ضخ المياه عبر مشروع ماء الناصرية رقم 1 بعد نحو 14 ساعة من الانقطاع لاغراض الصيانة .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان ضخ المياه استؤنف في مشروع الناصرية رقم 1 بعد اصلاح العطل الطارئ فيها بجهود الكوادر الفنية والهندسية في دائرة الماء .وكانت دائرة الماء قد اعلنت عن قطع الماء عن خمس وحدات ادارية في المحافظة هي الناصرية والشطرة والدواية والغراف وسوق الشيوخ ابتداء من الساعة السابعة من صباح اليوم بسبب عطل طارئ .انتهى،ت ع ح.

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