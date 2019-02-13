عيد خدر الياس عند الأيزيديين

2019/02/13 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ذياب غانم عيد خدر الياس، عيد من اقدم الاعياد عند الايزيديين، يصادف هذا العيد الخميس الاول من شهر شباط الشرقي من كل عام و يصومون الايزيديين ثلاثة ايام و اليوم الرابع يكون العيد.في هذا العيد يحرم على الايزيدي ذبح الذبايح و ايضا يجب ان لا يسافر الايزيدي عبر الطرق البعيدة و […]

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