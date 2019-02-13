الحكومة الأمريكية تسجل 14 مليار دولار عجزا في الميزانية في ديسمبر

2019/02/13 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ حوالي 14 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، مع تراجع الإيرادات في أعقاب التخفيضات الضريبية التي استحدثت العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 11 مليار دولار.

ويبدو أن قوة سوق الوظائف في أمريكا تغذي النمو الاقتصادي هذا العام وهو ما من شأنه أن يزيد إيرادات الميزانية.



ويعتقد خبراء اقتصاديون أن بعضا من قوة الاقتصاد ناتجة عن تخفيضات ضريبية بدأ سريانها في بداية 2018.

لكن الميزانية الاتحادية سجلت عجزا بلغ 319 مليار دولار منذ بدأت السنة المالية في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع عجز قدره 225 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

والبيانات التي نشرت اليوم جاءت متأخرة شهرا عن الموعد المقرر بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وقالت وزارة الخزانة إن الانفاق الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول بلغ 326 مليار دولار، منخفضا 7 بالمئة عن الشهر نفسه في 2017، في حين بلغت الإيرادات 313 مليار دولار بانخفاض قدره 4 بالمئة.

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