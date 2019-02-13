2019/02/13 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ النزاهة توضح تفاصيل ضبطها مدير حسابات بلدية في الديوانية

13/02/2019 22:30:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

أوضحت هيئة النزاهة،اليوم الاربعاء، تفاصيل عملية ضبطها مدير حسابات بلدية في محافظة الديوانية متلبساً بجريمة اختلاس أموال الدولة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي صدر لعرض تفاصيل عملية الضبط، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "العملية تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة عمليَّة ضبطٍ بحقِّ مدير حسابات بلديَّة السينيَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات".

وبينت أن "المعطيات الأوليَّة لعمليَّة الضبط تشير إلى ضبط المتهم متلبساً باختلاس أموال عائدة للدولة وتنظيمه وصولات إدخال وهمية للمبالغ التي اختلسها لحسابه الشخصي".

وأشارت الى أن "المتهم سيق بصحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قَرَّرَ توقيفه على ذمَّة التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ النزاهة توضح تفاصيل ضبطها مدير حسابات بلدية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ النزاهة توضح تفاصيل ضبطها مدير حسابات بلدية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).