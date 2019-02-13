النزاهة عن ضبط مدير حسابات البلدية: أدخل أموالاً إلى حسابه الشخصي بوصولات وهمية!

2019/02/13 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوضحت هيئة النزاهة, الاربعاء, تفاصيل عمليَّة ضبط مدير حسابات بلديَّة, في محافظة الديوانيَّة متلبساً بجريمة اختلاس أموال الدولة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (13 شباط 2019), ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب […]

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