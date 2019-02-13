فيديو: أسواق في الأنبار “ساهرة” استعداداً لعيد الحب

2019/02/13 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – ناس تستعد محافظة الانبار لاستقبال “عيد الحب” حيث نشرت المحال التجارية الهدايا والبضائع والورود على واجهاتها، فيما يقول أصحاب محال في قضاء هيت أنهم سجلوا إقبالاً واسعاً على التبضع.

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