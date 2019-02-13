الطقس:امطار بين غزيرة ومتوسطة في هذه المناطق

2019/02/13 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض العراق، يوم غد الى منخفض جوي يتسبب بهطول امطار رعدية على مناطق متفرقة تستمر ليومي الخميس والجمعة.ويقول المتنبئ الجوي نائل العلي، في صفحته على الفيسبوك ان "منخفضا جويت يؤثر على البلاد خلال يوم غد الخميس وينتهي مساء الجمعة حيث تتعرض المنطقة الجنوبية الى زخات مطر رعدية احيانا متفرقة تشمل مناطق وأخرى لاتشملها ولفترات قصيرة نهار غد الخميس ولفترات قصيرة".

واضاف ان "المنطقة الوسطى تتعرض الى زخات مطر رعدية احيانا متفرقة تشمل مناطق وأخرى لاتشملها ولفترات قصيرة خلال مساء غد الخميس وصباح الجمعة وفي المنطقة الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات وبالأخص يوم الجمعة تشتد على المناطق الشمالية الشرقية من البلاد".

وبين ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال يوم غد الخميس تكون المنطقة الشمالية 9 إلى 14، وفي المنطقة الوسطى 15 إلى 18 والمنطقة الجنوبية 18 إلى 19، وفي المنطقة الغربية..



14 إلى 17"، لافتا الى ان "درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الفجر المنطقة الشمالية صفر إلى 4، اما المنطقة الوسطى 5 إلى 8 وفي المنطقة الجنوبية..



9 إلى 10 عن المنطقة الغربية تكون الدرجات5 إلى 6 ".

وختم ان "الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة السرعة..



تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط إلى 40 كم ب الساعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار".انتهى/س

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