ضبط مدير حسابات دائرة خدمية متلبساً بالاختلاس

2019/02/13 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل ضبطها مدير حسابات بلديَّة في محافظة الديوانيَّة متلبساً بجريمة اختلاس أموال الدولة.وذكر بيان للهيأة، ان "دائرة التحقيقات في الهيأة وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة عمليَّة ضبطٍ بحقِّ مدير حسابات بلديَّة السينيَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات".

وأضاف، ان "المعطيات الأوليَّة لعمليَّة الضبط تشير إلى ضبط المتهم متلبساً باختلاس أموالٍ عائدةٍ للدولة وتنظيمه وصولات إدخال وهميةٍ للمبالغ التي اختلسها لحسابه الشخصيِّ؛ وسيق المُتَّهم بصحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قَرَّرَ توقيفه على ذمَّة التحقيق".

وأشار الى، ان "مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة كان قد نفَّذ عدَّة عمليَّاتٍ نوعيَّةٍ، كان آخرها ضبط رئيس لجنة متابعة الطاقة في محافظة القادسيَّة مُتلبِّساً بالرشوة، وضبط معاون مدير عام ومدير مستشفى في المحافظة؛ لإقدامهما على ارتكاب مُخالفاتٍ ومُغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ، فضلاً عن ضبط مدير فرع مصرف الرافدين – الجانب الأيمن، متلبساً بجريمة الرشوة، ومدير حسابات مستشفى الدِّيوَانِيَّة التَّعْلِيمِيِّ الذي كان حاضراً في مسرح الجريمة؛ نتيجة التواطؤ مع المتهم الأول مدير فرع المصرف".



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