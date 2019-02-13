“مايكروسوفت” تطلق نسخة معدلة من نظاراتها للواقع الافتراضي

2019/02/13 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إطلاق نسخة جديدة من نظارات “HoloLens” المخصصة للواقع الافتراضي.ومن المفترض أن تطرح هذه النظارات بمعالج “Snapdragon 850” المتطور ثماني النوى، الذي يعمل بتردد 2.96 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات “Adreno 630″، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.كما ستصبح نظارة “HoloLens 2” قادرة على التواصل مع الأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر […]

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