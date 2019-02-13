السعودية تبلغ لبنان رفع حظر سفر رعاياها إليه بعد ثلاث سنوات من فرضه

2019/02/13 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

أعلن سفير الرياض لدى بيروت، وليد بخاري، الأربعاء، إلغاء تحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان.وقرأ "بخاري" بياناً بهذا الخصوص أمام صحفيين، بعد لقاء ضم المستشار في الديوان الملكي السعودي، نزار بن سليمان العلولا، مع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في السراي الحكومي ببيروت.وأوضح بيان السفير أن "الخطوة تأتي بعد انتفاء أسباب التحذير الأمنية، وبناءً على تطمينات من الجانب اللبناني".والتقى العلولا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، مؤكداً "وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين".وحذرت الرياض رعاياها من القدوم إلى لبنان قبل ثلاث سنوات، وتبعتها دول خليجية عدة بينها الإمارات والكويت وقطر، بعد امتناع لبنان عن التصويت خلال اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي على بياني ادانة هجوم محتجين على بعثات دبلوماسية سعودية في ايران مطلع العام 2016.

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