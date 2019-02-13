2019/02/13 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا مشروع قرار يطالب بأن ينص أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنافس في أمتلاك الطاقة النووية بين الدول .. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنافس في أمتلاك الطاقة النووية بين الدول .. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).