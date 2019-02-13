نينوى.. التربية تعلن انطلاق مشروع المدرسة المجتمعية بالتعاون مع منظمة اليونسكو

2019/02/13 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى اليوم الاربعاء, عن قرب انطلاق مشروع المدرسة المجتمعية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومؤسسة الصروح ، أذ يضم المشروع أكثر من

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