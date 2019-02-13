وزارة الكهرباء تستثني منطقة في كربلاء من القطع الكهربائي المبرمج وتمنح امتيازات لاصحاب الفنادق في كربلاء والنجف

2019/02/13 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس رابطة الفنادق السياحية في كربلاء محمد صادق الهر عن موافقة وزارة الكهرباء بالتعامل مع الفنادق في محافظتي كربلاء والنجف اسوة بالمشاريع الصناعية والزراعية موضحا ان الوزارة وافقت ايضا على شمول مركز المحافظة بعدم اطفاء التيار الكهربائي فيها ابتداء من الاول من اذار القادموقال الهر في حديث لوكالة نون الخبرية ان اجتماعا لوزارة الكهرباء جرى في مجلس الوزراء وشارك فيها عدد من مدراء الدوائر والمسؤولين في كربلاء وقد قرر الاجتماع عدم شمول مركز محافظة كربلاء بالقطع المبرمج ومنح التيار الوطني اليها بشكل مستمر ابتداء من الاول من اذار القادم

واضاف كما قرر الاجتماع التعامل مع الفنادق في كربلاء والنجف اسوة بالمشاريع الصناعية والزراعية وليس كما كان في السابق حيث سيقلل هذا القرار الاعباء على اصحاب الفنادق من اجور الماء والكهرباء.

وتابع رئيس رابطة الفنادق السياحية في كربلاء ان وزارة الكهرباء قررت خلال اجتماع اليوم منح نصف حصة محطة الحيدرية للطاقة الكهربائية البالغة انااجها 160 ميكا واط الى محافظة كربلاء بعد ان كانت هذه النسبة تذهب بالكامل الى محافظة النجف الاشرف.

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تظاهرة لاصحاب الفنادق بكربلاء تطالب بتسهيل دخول الزائرين

وتظاهر المئات من اصحاب الفنادق في كربلاء في وقت سابق، أمام غرفة تجارة كربلاء، مطالبين بتسهيل دخول السياح العرب الأجانب وخاصة الخليجيين ومنحهم سمات الدخول بشكل مباشر.

واكد اصحاب الفنادق خلال التظاهرة على امتناعهم عن استقبال السياح بسبب ارتفاع أجور الضرائب المفروضة عليهم من قبل الدوائر الحكومية، المتظاهرون طالبوا بضرورة تحقيق مطالبهم لرفع مستوى السياحة في المحافظة.

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