الحكيم يدين تفجير إيران

2019/02/13 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أدان رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، تفجير ايران ويدعو لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في الجوانب الاستخبارية.

وذكر

الحكيم في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تلقينا بأسف بالغ

نبأ التفجير الارهابي الذي استهدف الابرياء في مدينة زاهدان الايرانية، وإذ ندين هذا

الاعتداء الارهابي بأشد عبارات الادانة والاستنكار ،و نرفع آيات المواساة للجمهورية

الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا ، ونعلن تضامننا مع اسر الضحايا”.

واضاف انه “نجدد تأكيدنا على ضرورة ان تضطلع جميع الدول المتضررة من الاجندات الظلامية والتكفيرية بمزيد من الادوار التي تسهم بوأد المخططات الارهابية”، داعيا الى “اهمية تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في الجوانب الاستخبارية لتجفيف منابع الارهاب حماية الامن واستقرار البلدان”.

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