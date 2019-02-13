النزاهة توضح تفاصيل عملية ضبطها مدير حسابات بلدية في الديوانيَّة متلبساً بجريمة الاختلاس

2019/02/13 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أوضحت

هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، تفاصيل عمليَّة ضبطها مدير حسابات بلديَّة في محافظة

الديوانيَّة متلبساً بجريمة اختلاس أموال الدولة.

واشارت

دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، في معرض

حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى

“تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة عمليَّة ضبطٍ بحقِّ مدير حسابات

بلديَّة السينيَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات”.

واضافت

ان “المعطيات الأوليَّة لعمليَّة الضبط تشير إلى ضبط المتهم متلبساً باختلاس أموالٍ

عائدةٍ للدولة وتنظيمه وصولات إدخال وهميةٍ للمبالغ التي اختلسها لحسابه الشخصيِّ،

وسبق المُتَّهم بصحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي

قَرَّرَ توقيفه على ذمَّة التحقيق”.

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