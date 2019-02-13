نتائج الامتحان التمهيدي الابتدائي لتربية ميسان

2019/02/13 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة التربية نتائج طلبة التمهيدي الابتدائي لتربية ميسان للعام الدراسي

(2018-2019) .

النور نيوز حصلت على رابط النتائج”.

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