حرس الثورة: 27 شهيدا و13 جريحا حصيلة الهجوم الارهابي في زاهدان

2019/02/13 | 22:56

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أعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له حصيلة الشهداء والجرحى حتى الآن

جراء تفجير السيارة المفخخة على طريق حافلة قوات حرس الحدود بين خاش

وزاهدان.

وجاء في بيان حرس الثورة الاسلامية أن 23 شهيدا و17 جريحا راحوا

ضحية هذا التفجير الارهابي.

وقام الارهابيون مساء اليوم الاربعاء باستهداف حافلة كانت تقل

عناصر احدى الوحدات التابعة لمقر عمليات "قدس" التابعة للقوة

البرية للحرس الثوري، بواسطة هجوم انتحاري استهدفهم على الطريق

الواصل بين بلدة خاش ومدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان

وبلوشستان) مما ادى الى استشهاد واصابة مجموعة من حراس الحدود.

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