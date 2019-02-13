العلماء يؤكدون خطورة بديل السجائر الجديد

2019/02/13 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء من أستراليا والهند أن نظم تسخين التبغ سامة أيضا لخلايا الرئتين، كالسجائر التقليدية.وتفيد مجلة “ERJ Open Research” التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن الباحثين اختبروا نظام تسخين التبغ “Iqos”، وكذلك السجائر التقليدية والإلكترونية على نوعين من خلايا الجهاز التنفسي للإنسان: خلايا القصبات وخلايا العضلات الملساء.وتعد الخلايا الأولى خط الدفاع […]

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