2019/02/13 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن انقاذ 30 مدنيا حاصرهم "داعش" في جبال مكحول.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت، الأربعاء، من تحرير 30 مدنيا بعد محاصرتهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي في جبال مكحول".

وأضاف أن المدنيين "خرجوا للتنزه والصيد في جبال مكحول (منطقة الابيض) قبل ان يتعرض لهم عناصر بتنظيم داعش باطلاق النار، ما ادى الى حصول اشتباكات بين الدواعش والمدنيين"، موضحاً أن "قوة من اللواء 88 في الحشد الشعبي توجهت لانقاذهم واجبرت عناصر داعش على الفرار قبل إصابة اثنين منهم".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينقذ 30 مدنياً محاصرين في جبال مكحول) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينقذ 30 مدنياً محاصرين في جبال مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).