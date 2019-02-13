وزير خارجية فرنسا: باريس وطهران بصدد إعادة السفيرين‎

2019/02/13 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن فرنسا وإيران بصدد تبادل

السفيرين بعد أن علّقت فرنسا ترشيح سفير لطهران العام الماضي بسبب مزاعم عن أن مسؤولين

في المخابرات الإيرانية دبّروا هجومًا على جماعة معارضة في باريس.

وقال

لو دريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان:“احتججنا بشدة على محاولة الهجوم

الذي أُحبط في منطقة باريس والذي أدى لتعليق ترشيح سفير لنا في طهران، وإلى ردّ طهران

بالمثل“.

وأضاف:“لكننا

بصدد التوصل إلى حل للوضع ما دامت إيران ستحافظ على الاتفاق (النووي) الموقّع العام

2015″.

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