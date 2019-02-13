إلقاء القبض على عنصر من المخابرات السورية في فرنسا

2019/02/13 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، القبض على عنصر عمل لصالح المخابرات السورية، بعد ساعات من توقيف ألمانيا عنصرين آخرين، وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدعاء العام الفرنسي، أن "السلطات أوقفت مواطناً سورياً يبلغ من العمر 30 عاماً، في العاصمة باريس، في إطار تحقيقات جارية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي". وأضاف أن "المشتبه به متورط بجرائم ضد الإنسانية، خلال عمله مع أجهزة مخابرات النظام السوري خلال الفترة ما بين 2011-2013".وأشار البيان إلى أن "المشتبه به غادر سوريا عام 2013، دون مزيد من التفاصيل عنه ".وفي وقت سابق اليوم، ألقت الشرطة الألمانية، القبض على عنصرين عملا لصالح المخابرات السورية، للاشتباه في "ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية" .وقال الادعاء الألماني في بيان، إن "الشرطة في برلين وولاية راينلاند بفالز، ألقت القبض على المشتبه بهما وهما "أنور ر (56 عاماً)، و إياد إ (42 عاماً)".

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