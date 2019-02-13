ممثل اليونيسف: أطفال العراق يعانون من العنف حتى في أماكن آمنة

2019/02/13 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت الأمم المتحدة، بيانا من ممثل منظمة اليونيسف في العراق، بيتر هوكينز، بمناسبة عيد الحب الرابط اإلعالمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،

وقال هوكينز في بيانه "يستحق الأطفال العراقيون الحب وليس العنف" ، وليس هناك من يستحق إظهار الحب لهم أكثر من الأطفال.وتابع "إن إظهار الحب للطفل يعني إعزازه وحمايته من العنف،مضيفا "هنا في العراق، تعرض الأطفال لمستويات لا يمكن تصورها من العنف على مدى سنوات من الصراع المستمر وانعدام الأمن".وأكد "وفقا لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات للعام 2018، ثمة أكثر من 80% من مجموع الأطفال في العراق قد تعرضوا لعقاب جسدي شديد، الذي يشمل للصفع على الوجه أو الرأس أو الأذنين، والضرب المبرج والمتكرر".

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