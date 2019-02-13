السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر الى لبنان بعد حظر 3 سنوات

2019/02/13 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقررت الرياض في عام ٢٠١٦ منع رعاياها من زيارة لبنان في ظل توتر بين حزب الله اللبناني والمملكة على خلفية حرب اليمن.وكان قرار حظر السفر قد أثر سلبا على القطاع السياحي في لبنان، حيث بلغت تقديرات وزارة السياحة لعدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج بحوالي نصف مليون سائح سنويا.انتهى

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