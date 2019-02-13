عضو بالجنة المالية: مايحدث داخل وزارة النفط هو عالم متشعب ومظلم

2019/02/13 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي، اليوم الاربعاء، ان وزارة النفط ليس لديها اية شفافية ومايحدث داخل الوزارة هو عالم متشعب ومافيات ومظلم، مؤكداً

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