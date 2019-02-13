إنفوجرافيك| معدل البطالة حول العالم في أرقام

2019/02/13 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه طرأ انخفاض طفيف في معدّل البطالة في العالم العام الماضي إلى 5% وهو مستوى ما قبل الأزمة المالية في 2008، لكنّها حذّرت من آفاق مستقبلية “ضبابية” بسبب تزايد مخاطر الاقتصاد الكلي.

وقدّر تقرير، أصدرته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عدد العاطلين عن العمل في العالم في 2018 بـ172 مليون شخص، أي ما نسبته 5 % (مقارنة بـ5.1% في 2017)، ما يعني أن معدّل البطالة قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية في 2008.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي بعض التفاصيل عن معدل البطالة عالميا:

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