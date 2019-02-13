محدث.. النفط يُغلق عند أعلى مستوى بأسبوع بمكاسب 1.5%

2019/02/13 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الإمدادات ورغم صعود بيانات المخزونات الأمريكية.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، فيما استقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي.





وتلقى الخام الأمريكي الدعم من تراجع الإمدادات بعد التقرير الشهري لمنظمة أوبك الذي أظهر انخفاض الإنتاج بمقدار 797 ألف برميل يومياً في شهر يناير الماضي، إلى 30.80 مليون برميل يومياً.





كما خفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2018 و2019 وذلك بفعل تراجع الزخم الاقتصادي.





وكان وزير النفط السعودي قد صرح لصحيفة "فايننشال تايمز" أن بلاده سوف تخفض إنتاج الخام أدنى 10 مليون برميل برمياً خلال مارس المقبل.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.5% عند 53.90 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 6 فبراير الجاري.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.9% إلى 63.65 دولار للبرميل.





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