عضو بالفيدرالي يدعو لزيادة معدلات الفائدة في العامين الحالي والمقبل

2019/02/13 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن نظرته المستقبلية بشأن الاقتصاد الأمريكي تقترح استمرار البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة في العامين الحالي والمقبل.





وأضاف "باتريك هاركر"رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن زيادة معدلات الفائدة مرة واحدة لعام 2019 وأخرى لعام 2020 ستكون مناسبة، وفقاً لموقع "ماركت وتش".





ويرى الاحتياطي الفيدرالي أن يكون صبوراً حيال رفع معدلات الفائدة ترقباً لتطورات الاقتصاد، بعد أن قام بـ4 زيادات في العام الماضي.





ويتوقع "هاركر" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة أعلى قليلاً من 2% هذا العام، ثم يتباطأ قليلاً إلى 2% بحلول عام 2020.





وأشار "هاركر" إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن التضخم، قائلاً:"إذا حدث أي تغيير، فإنه يتجه إلى الأسفل قليلاً".





وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت اليوم تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي عند أدنى مستوى في 19 شهراً.





وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد أثر تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل 2.2% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في يناير الماضي.

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