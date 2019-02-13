عمليات البصرة تعتقل 13 شخصاً من مطلقي العيارات النارية

2019/02/13 | 23:41

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، اعتقال 13 شخصا من مطلقي العيارات النارية في قضاء الدير.





وقال قائد عمليات البصرة الفريق الدرع الركن قاسم جاسم نزال، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة العمليات ومن خلال تعاون المواطنين استطاعت من اعتقال مطلوبين وفق المادة 406 ــ 405 من بين المجموعة التي تم القاء القبض عليها اثناء اطلاق العيارات النارية".

وأكد ان "الرمي العشوائي خلال المناسبات تسبب بقتل وجرح الكثير من المواطنين وتعرض اخرين الى الخطر موجها بإحالة الفاعلين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لغيرهم".

بغداد اليوم - ديالى

أعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى، الاربعاء، ان طيران الجيش قصف مواقع تنظيم داعش في منطقتين شمال شرق المحافظة.

ونفت هيأة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حدوث اي انفجار في قضاء خانقين

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر أمن وإصابة آخر، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم داعش في قرية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوماً مسلحاً شنه تنظيم داعش، في قرية إمام ويس في محافظة

بغداد اليوم- بغداد

اعتقلت قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء، ضابطاً وهمياً في جهاز الامن الوطني وسط بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "معلومات تفيد بوجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الامن الوطني وردت الين

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