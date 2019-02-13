وماذا بعد؟ - تركي آل الشيخ دائمًا من يضحك أخيرًا أمام الخطيب

2019/02/13 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر مجلس في انعقاد مستمر، وبيان مطول من عدة قرارات نارية، جعل جمهور الأهلي يحتفل بعودة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لأخذ موقف حاسم ضد كل من تسول له نفسه في التعدي على حقوق ناديه، لكن الصورة لم تكتمل..

بالأمس اتحاد الكرة المصري تجاهل أحد قرارات مجلس القلعة الحمراء وكأنه لم يكن، منفذًا رغبة نادي بيراميدز، حيث تقرر أن يتم استبدال موعد مواجهة الدوري التي كان محدد لها بين الأهلي وبيراميدز في 28 من فبراير، ليتواجه الفريقان في اليوم نفسه، لكن في دور الـ16 بكأس مصر، وهو ما طالب به بيراميدز خلال اجتماع الجبلاية مع رؤساء الأندية الأخير، في الوقت الذي أعلن به الأحمر في بيانه موافقته على إلغاء المباراة ورفضته القاطع لاستبدالها بلقاء الكأس.

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دائمًا كانوا يقولون قديمًا أن الأهلي هو نادي الدولة، هو النادي الذي تتخذ كافة القرارات من أجل مصلحته، لكن أتى تركي آل الشيخ ليكذب هذه الأقاويل نهائيًا.

في كل مرة يكون آل الشيخ هو السابق بخطوة عن مجلس الخطيب، في كل مرة يكون هو صاحب الابتسامة الأخيرة، ونستعرض في السطور التالية مواقف انتصر بها مالك بيراميدز على الخطيب..

الرئاسة الشرفية

البداية كانت 24 من مايو 2018، عندما أعلن الأهلي عن عقد اجتماع طارئ، تسرب لوسائل الإعلام أن المجلس سيتخذ خلاله قرارًا بسحب الرئاسة الشرفية من آل الشيخ، ليخرج الأخير معلنًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب الرئيس الشرفي للأهلي.

مجلس الخطيب كان قد منحه الرئاسة الشرفية في مؤتمر كبير تم الإعلان به عن تكفله بجلب شركات أجنبية لبناء استاد كبير للشياطين الحمر وغيرها من المشاريع.

وكتب آل الشيخ وقتها: "على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني، كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبى الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي، وهو أمر أحزنني كثيرًا ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء".

واختتم: "اليوم أجد نفسي مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم".

آل الشيخ للأهلي: لا يهمنا الفوز أو الخسارة ..



الأهم أننا نأخذ قرار

تعطيل التعاقد مع مدرب جديد

في 7 يونيو 2018، في فترة بحث الأهلي عن مدرب للفريق قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق، ومع اتفاق مجلس الخطيب مع أحد المدربين دون الإفصاح عنه وإرسال تذاكر الطيران له، فوجئ برسالة نصية من المدرب يعتذر به عن عدم المجيء لتولي المسؤولية الفنية، مع تأكيدات بعض التقارير إلى أن المدرب تراجع بعد تدخل تركي آل الشيخ.

أزمة السعيد

في 4 يناير 2019، فوجئ جمهور الأهلي السعودي بانتقال عبد الله السعيد؛ لاعب الأهلي المصري السابق، لبيراميدز، صباح يوم مواجهة الشياطين الحمر وكتيبة آل الشيخ.

تعاقد بيراميدز مع السعيد جاء بعد فسخ تعاقده مع الراقي، ليضيع على القلعة الحمراء بند في عقد بيعه للأهلي السعودي، والذي كان ينص على حصوله على 2 مليون دولار، حال بيع السعيد لأي نادٍ في مصر.

هذه الأزمة أدخلت الأهلي في دوامة الشكاوى أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث تقدم بشكوى ضد اللاعب وأهلي جدة للفيفا.

الجمهور في انتظار رد الخطيب

مر ربما أكثر من 24 ساعة على قرار لجنة المسابقات، الذي تجاهلت به بيان الأهلي برفض استبدال مباراة الدوري بالكأس، ولم يصدر أي رد فعل من مجلس الأهلي، الآن خياران لا ثالث لهما أمام الخطيب، إما أن يعلن انسحاب فريقه من المباراة أو أن يخوض المباراة ويرضخ للضغوطات، ووقتها لن يأمن رد فعل جمهور الشياطين الحمر، الذي لن يقبل انتصار جديد لآل الشيخ.

💢 الحدث الأبرز هذا الأسبوع 👇#YallaGoal يأخذكم إلى حديث إيميليانو سالا الأخير🙏 pic.twitter.com/zUpOkAAL9b— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

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