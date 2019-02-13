تسليم جثة إمرأة عراقية قتلها زوجها في تركيا

2019/02/13 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت منظمة تعنى بشؤون اللاجئين العراقيين ومقرها اقليم كوردستان اليوم الاربعاء عن نقلها جثة امرأة عراقية قتلها زوجها العراقي الجنسية ايضاً في احد مخيمات اللاجئين التابع للامم المتحدة في تركيا.

وقالت المنظمة في بيان ، انه “في يوم السابع من شهر شباط الجاري اقدم لاجئ عراقي في مخيم للامم المتحدة للاجئين في مدينة “بولو” التركية على قتل زوجته طعنا بسكين”.واضاف البيان انه “بعد ذلك وصلت السلطات الامنية التركية الى محل الحادث واعتقلت الزوج”.واوضح البيان ان المرأة لديهما اربعة اطفال، مشيرا الى ان سبب القتل يعود الى مشاكل اجتماعية، والمصاعب التي تواجه اللاجئين.واشار البيان الى انه اليوم وبجهود من المنظمة تمت اعادة جثمان المرأة والاطفال الاربعة الى العاصمة بغداد.

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