قتل أربعة ارهابيين وتدمير مجموعة من الانفاق في نينوى

2019/02/13 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى من قتل اربع ارهابيين وتدمير عدد من الانفاق.حيث نفذت قوة من السوات واخرى من الفرقة العشرين عملية أمنية استباقية ناجحة في جبال "شيخ يونس وباخيره".

وذكر بيان لمركز الاعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "القوة دمرت ثمانية انفاق وقتلت أربعة ارهابيين في إحدى الإنفاق، كما فجر إرهابي نفسه داخلها أيضا بعد أن تمت محاصرة من قبل القوة المنفذة للواجب".



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