طفل يسرد لوالديه أحداثاً سبقت مولده!

2019/02/13 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال عن طفل في الرابعة من عمره، يسرد لوالديه أحداثاً حصلت قبل ولادته.

وتناقلت قصة الطفل المعجزة وسائل إعلام،

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