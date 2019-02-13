حُبُ النِساء

2019/02/13 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مَحمود الجاف

سَألوا ما سِرُ حُبكَ لَها

قلتُ : في القُرآن سُورَة اسمُها النِساء .



اقرءوا وَصايا رَبكُم بِها والأنبياء .



هيَ أُمُنا حَواء .



التاجُ على رُؤوس الأمَراء .



الرَمزُ إذا ذُكرَ الوَفاء .



الوِعاء وَالخِباء .



وَالنَدى وَقت الجَفاء .



الروحُ وَالكِبرياء .



هيَ الحَياة والحُبُ وَالإباء .



التكاثرُ وَالنَماء .



هيَ سِرُ البَقاء .



مُلهِمَة الشُعَرَاء .



هيَ الخُلقُ وَالحَياء .



التَضحيَة وَالفِداء .



هيَ الورود وَأمُ الجُنود وَأُختُ الشُهداء .



السكنُ إذا رَسَت السَفينَة .



هيَ الميناء .

هي العَطاء .



الحَديقَة الغَناء .



الزُهور الحَمراء وَالبَيضاء وَالصفراء .



هيَ الرايَة هيَ اللواء .



السَعادَةُ وَالهَناء .



هيَ لِلعَطشى السِقاء .



قال ( رُويدك انجشة رِفقا بِالقَوارير ) لَما سَمعَ البُكاء .



هيَ لِلجُرح الدَواء .



هيَ الهَواء .



مِنَ القُبحِ بَراء .



كُفوا الأذى عَنها وَالعِداء .



أو تُصبِحَ أرضكُم صحراء خاويَة جرداء .



لا عُشبَ فيها وَلا ماء .



وَاتركوا ظُلمَ الإماء .

لا تَحزَني سَينتَهي بَردُ الشِتاء

لِنَفسي أوَلا ثُمَ الجَميع ...



أُوَجِهُ النِداء

مُلاحظة : هذا حَديثُ رَسولِ صلى الله عليه وسلم ( رُويدك انجشة رفقا بالقَوارير )

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